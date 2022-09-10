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Хачанов проиграл в 1/2 US Open, поражение «Динамо», 7-й тур АПЛ перенесен, скандал вокруг матча Боснии и России, Хвича – лучший в августе в Серии А, на Кубке мира будут лишь россияне из НХЛ и другие новости

Хачанов проиграл в 1/2 US Open, поражение «Динамо», 7-й тур АПЛ перенесен, скандал вокруг матча Боснии и России, Хвича – лучший в августе в Серии А, на Кубке мира будут лишь россияне из НХЛ и другие новости

Добрейшего субботнего утра всем! Наш традиционный дайджест читать куда приятнее, когда не нужно ехать на работу 😍 1.

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