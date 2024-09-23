Россияне стали чаще использовать кредитки ради элементарных бытовых нужд

Фото: Информационное агентство Да-Да Новости По последним данным, россияне впервые стали использовать более трети доступного лимита по своим кредитным картам — в среднем это почти 34%, что на 2% больше, чем месяц назад.
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