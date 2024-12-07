В Кузбассе суд утвердил компенсацию семье убитой студентки Пехтелевой

ВВ

Василий Васильев

Интересно, а кого это наше МВД защищает, если ходатайствует на смягчение требований потерпевших ? Правильно - МВД защищает преступников ! А я всегда думал, что адвокаты и полиция - это разные и даже противоборствующие организации. Ошибался. Видимо в современной России полиция и борется с преступниками и защищает их одновременно. Ну и какое у народа может быть после этого отношение к полиции ? Правильно - мысль только одна : "купили" и полицию и следователя. Никогда не поверю, чтобы полиция защищала интересы правосудия ходатайствами о смягчении наказания преступникам. Здесь полиция защищает не Закон, а что-то другое. И это другое пахнет дерьмом.