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В Кузбассе суд утвердил компенсацию семье убитой студентки Пехтелевой

В Кузбассе суд утвердил компенсацию семье убитой студентки Пехтелевой

Изначально истцы требовали 7,5 млн рублей.Семья Веры Пехтелевой, которая была убита в Кемерове, получила компенсацию, но только частично.

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Комментарии
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ВВ
Василий Васильев
Интересно, а кого это наше МВД защищает, если ходатайствует на смягчение требований потерпевших ? Правильно - МВД защищает преступников ! А я всегда думал, что адвокаты и полиция - это разные и даже противоборствующие организации. Ошибался. Видимо в современной России полиция и борется с преступниками и защищает их одновременно. Ну и какое у народа может быть после этого отношение к полиции ? Правильно - мысль только одна : &quot;купили&quot; и полицию и следователя. Никогда не поверю, чтобы полиция защищала интересы правосудия ходатайствами о смягчении наказания преступникам. Здесь полиция защищает не Закон, а что-то другое. И это другое пахнет дерьмом.
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