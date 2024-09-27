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Мы соседи по планете

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Как выглядели в жизни серийные убийцы из фильмов об известных маньяках

Как выглядели в жизни серийные убийцы из фильмов об известных маньяках

Многие любят фильмы ужасов и триллеры за возможность получить изрядную долю адреналина. Жестокие сцены насилия, леденящие кровь истории про кровожадных маньяков всегда притягивали и будут притягивать людей.

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