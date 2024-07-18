Вэнс: при Трампе США применят военную силу за рубежом "только когда необходимо"

REUTERS/Evelyn Hockstein В случае победы на президентских выборах в США Дональд Трамп будет применять военную силу за рубежом только в случае крайней необходимости, заявил кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс 18 июля.