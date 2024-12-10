Всех приветствую! Валютный рынок Рубль начинает слабеть к доллару и юаню, если это можно считать за драйвер для роста "бумажного" рынка - то соглашусь - статистически рынок рос на девальвации рубля! В CNYRUB на днях пока отскок, психоз на валютном рынке закаливает (ходит по 2-3% = это для валюты очень большие колебания), нужно и тут ждать успокоения, и более плотной проторговки дна исключать нельзя! И хоть я стратегически и бык по валюте, осторожность никогда не бывает лишней.