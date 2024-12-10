Что почитать?
БлогЗаработок в интер...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Что почитать?

182 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Taurus Zmei
    Путин сказал всё хорошо, народ ни чего не почувствуетНедельная инфляци...
  • Александр Жигилий
    Пока Наебулина и ее группа на &quot;ММБ&quot; &quot; руководят&quot; финансами-спекуляция и олигархат процветае! А вс...Текущая динамика ...
  • Алекс Архипов
    Не дремлет враг... в ЦБ.Рубль постепенно ...

Рынок рос на девальвации рубля

Рынок рос на девальвации рубля

Всех приветствую!  Валютный рынок  Рубль начинает слабеть к доллару и юаню, если это можно считать за драйвер для роста "бумажного" рынка - то соглашусь - статистически рынок рос на девальвации рубля! В CNYRUB на днях пока отскок, психоз на валютном рынке закаливает (ходит по 2-3% = это для валюты очень большие колебания), нужно и тут ждать успокоения, и более плотной проторговки дна исключать нельзя! И хоть я стратегически и бык по валюте, осторожность никогда не бывает лишней.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх