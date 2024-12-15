Помощь стала ближе. Как в алтайском селе впервые за четыре года появился медработник

Жительница села Большой Калтай обучилась по краевой программе "Помощник фельдшера" В Алтайском крае продолжают обучать людей по программе "Помощник фельдшера", чтобы они могли оказывать помощь населению небольших поселков.
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