РИА «Новости»: немецкие археологи нашли следы древнейшей битвы в Европе

Немецкие археологи обнаружили оружие и человеческие останки в долине реки Толлензе. Специалисты предполагают, что в этом месте примерно три тысячи лет назад прошла европейская «нулевая мировая война», сообщило РИА «Новости».
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