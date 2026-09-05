Украинские беженцы добровольно массово покидают Польшу. Да и поляки уже устали от пребывания на своей территории тех, кто боготворит Бандеру и его приспешников — главарей «волынской резни».
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А я не понимаю, нам то какая печаль за этих в конец озверевших животных?! Да пускай они прутся ХОТ КУДА, хоть к чёрту на кулички! Только не к нам в Россию!
И те и другие ненавидят братьев славян и постоянно их предают. Но зато обажаюто получать за предательство коробку печенья и банку варенья... от заграничных спонсоров... Предательство для них... это смысл жизни... А как иначе? Нужно тогда думать и работать... а никто не хочет... Все хотят только манипулировать другими...
А что от хохлов можно ждать? Дармоеды и придурки.