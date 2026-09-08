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Царьград

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Малый бизнес в РФ задерживает платежи поставщикам из-за ставки ЦБ

Малый бизнес в РФ задерживает платежи поставщикам из-за ставки ЦБ

Ухудшение платёжной дисциплины фиксируется в российском бизнесе на протяжении двух кварталов подряд. Компании всё чаще задерживают расчёты с поставщиками, что происходит на фоне высокой ключевой ставки и нехватки оборотных средств.

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