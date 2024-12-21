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Новогодний черный рынок продолжается во Владивостоке

Новогодний черный рынок продолжается во Владивостоке

Во Владивостоке незаконная торговля елками продолжается даже несмотря на штрафы, сообщает PRIMPRESS. На улице Баляева, 52 ранее елки изъяли, но торговцы нашли выход из ситуации и привезли новые, чтобы заработать еще больше.

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