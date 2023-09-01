Польшу ведут к очередной разделке. Возможен ли шестой раздел Польши

Чтобы приручить гиену- ей надо швырнуть кость. Ну и почему бы и нет? Собираем конференцию из заинтересованных стран: России, Польши, Венгрии, Румынии- и на этой конференции делим Украину. Польша получит то, на что давно разевает рот- на Зап Украину, Галицию. Россия забирает свое исконное: Новороссию, Донбасс, Крым. И все довольны! Кроме Украины, конечно. Но кто ее спрашивает? Что, жалко отдавать Галицию? Может, себе прихватим? А у меня встречный вопрос: -А зачем нам территория на которой живет народ, люто ненавидящий Россию и русских? Может быть, кто- то забыл, что война на Украине закончилась только к 1953 году? Кому- то из наших идиот- патриотов хочется повторить? Мы гораздо больше выиграем, если подарим это Польше. Вот они русским всепрощенчеством не страдают! И Волынскую резню помнят! И мы еще увидим толпы бандеровцев, бегущих в Россию сдаваться. А куда денется Украина? -А никуда. Она останется там, где Господь наш, устав от семи дней Творения, поместил хохлов. Просто Украина вернется к историческим границам: К границам Гуляй- Поля.

SI

Sergey Ivanov

Чтобы «перевоспитывать»- надо ресурсы страны тратить. Человеческие (которых уже почти не осталось) и материальные (которые на исходе). И что, будем за «перевоспитание» западенцев платить? А не лучше ли эти ресурсы кинуть на себя, на свою страну? А ведь за Украиной- Польша маячит. Поляки нас ненавидят еще больше, чем бандеровцы. Ее тоже ведь перевоспитать надо! Как- никак, член НАТО! Прямая угроза! И ведь граничит с Россией! (ну, после того, как мы Украину перевоспитаем). Польшу перевоспитаем- а за ней Германия! Снова делить будем, как в 45-м? Или целиком заглотим? Не подавиться бы.... Ну, а дальше- поле широкое! Франция, Италия, Испания, Португалия.... И ведь все- члены НАТО! Все угрозу представляют! Значит, до Лиссабона идем, дорогой идиот- патриот? А может, лучше забрать свое- да и успокоиться на этом? Собой заняться, своей экономикой.... Жизненного пространства нам хватает! Нам людей не хватает, чтобы обустроить то, что имеем. Или негров да таджиков завозить будем? Только вот останемся ли мы русскими после этого? Может, об этом подумаем?