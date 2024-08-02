В Гороховце 2 августа открывается выставка одного из 50 лучших акварелистов мира

Выставка акварелей будет проходить в Гороховецком историко-архитектурном музее.2 августа в Гороховце откроется выставка акварели «На Земле Владимирской» известного суздальского художника Виталия Черногалова.
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