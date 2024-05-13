При всей боли за Белгород из-за удара ВСУ считаю призывы ударить так же по городам Украины непозволительными.
Обстрел Белгорода. Ответный удар нужен не по рядовым ВСУ, а по главаря Киевского режима
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Л
Леонид
А чем виноваты жители Лондона, что власть у них захвачена глобалистами-сатанистами, главное логово которых в Швейцарии, в городе Сион? А вот то, что наши берегут руководителей банды террористов на Украине давно уже вызывает много вопросов...
Ответить
4 час.
Нина Грекова
После 21 мая - на Украине - президента НЕТ. А Зеленский становится преступником, которого надо судить и на пожизненное. Кстати ... не только Зе...... и его команду, а всех по ранее оглашённому списку.
Ответить
3 час.
Сергей Яковлев
Война третий год идет, а жнелезнодорожные переходы и мосты стоят нетронутыми. Могут перекрыть поставку с запада оружия, но не делают. Вот куда надо бить.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии