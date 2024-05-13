СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 159 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Суржик (Пономаренко)
    А не заткнулся бы ты, "правдолюбец"...  Вокруг себя посмотри... в своем городе. Там глотку порви, а не здесь на сайте...Парад Победы в То...
  • Горыныч
    Начинать надо с продажных ментов и чиновников. Фонарей в Ростове много, всем шакалам места хватит, и чуркам и продажн...Таджик кричал: "Р...
  • Александр
    Враньё не нравится.Чем постоянно занят "Царь-град"."Утопил 7 русских...

Обстрел Белгорода. Ответный удар нужен не по рядовым ВСУ, а по главаря Киевского режима

Обстрел Белгорода. Ответный удар нужен не по рядовым ВСУ, а по главаря Киевского режима

При всей боли за Белгород из-за удара ВСУ считаю призывы ударить так же по городам Украины непозволительными.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Л
Леонид
А чем виноваты жители Лондона, что власть у них захвачена глобалистами-сатанистами, главное логово которых в Швейцарии, в городе Сион? А вот то, что наши берегут руководителей банды террористов на Украине давно уже вызывает много вопросов...
Ответить
4 час.
Нина Грекова
После 21 мая - на Украине - президента НЕТ. А Зеленский становится преступником, которого надо судить и на пожизненное. Кстати ... не только Зе......  и его команду, а всех по ранее оглашённому списку.
Ответить
3 час.
Сергей Яковлев
Война третий год идет, а жнелезнодорожные переходы и мосты стоят нетронутыми. Могут перекрыть поставку с запада оружия, но не делают.  Вот куда надо бить.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх