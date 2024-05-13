Обстрел Белгорода. Ответный удар нужен не по рядовым ВСУ, а по главаря Киевского режима

Л Леонид А чем виноваты жители Лондона, что власть у них захвачена глобалистами-сатанистами, главное логово которых в Швейцарии, в городе Сион? А вот то, что наши берегут руководителей банды террористов на Украине давно уже вызывает много вопросов...

Нина Грекова После 21 мая - на Украине - президента НЕТ. А Зеленский становится преступником, которого надо судить и на пожизненное. Кстати ... не только Зе...... и его команду, а всех по ранее оглашённому списку.