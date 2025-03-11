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Дочь наложила на себя руки, а сын уехал в Америку: что стало со Львом Новожёновым после пережитого горя и почему он решил остаться в Израиле

Дочь наложила на себя руки, а сын уехал в Америку: что стало со Львом Новожёновым после пережитого горя и почему он решил остаться в Израиле

В следующем году известному телеведущему Льву Новожёнову исполняется 80 лет. Его жизнь была насыщенной и непростой: были периоды, когда он увлекался алкоголем, вёл разгульную жизнь и играл в азартные игры.

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