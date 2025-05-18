В Новоаннинском историко-краеведческом музее прошла особенная экскурсия. Учреждение посетили семьи участников спецоперации из Алексеевского района вместе с представителем фонда "Защитники Отечества".
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В Новоаннинском историко-краеведческом музее прошла особенная экскурсия. Учреждение посетили семьи участников спецоперации из Алексеевского района вместе с представителем фонда "Защитники Отечества".