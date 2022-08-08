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Канарейкин о селекции «Авангарда»: «Ищут 5-го легионера – вратаря или атакующего защитника»

Федор Канарейкин оценил селекцию «Авангарда» в межсезонье. «Я вижу, что комплектование у «Авангарда» еще не закончено, команды с такими амбициями, большими задачами всегда стараются усиливаться вплоть до дедлайна.

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