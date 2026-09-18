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"Первый блин комом". Сын Рудковской и Плющенко занял 16-е место на дебютном выступлении за Азербайджан

"Первый блин комом". Сын Рудковской и Плющенко занял 16-е место на дебютном выступлении за Азербайджан

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр, который после смены спортивного гражданства представляет на соревнованиях по фигурному катанию сборную Азербайджана, занял на дебютном выступлении 16-е место.

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