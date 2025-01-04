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Десятков о поражении от «Куньлуня» в овертайме: «Для победы в основное время «Витязю» не хватило концентрации»

«Грубо говоря, что у нас, что у соперников с начала сезона, с первых игр, начался плей-офф. Пытаемся выгрызать очки, когда-то это получается, когда-то не очень.

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