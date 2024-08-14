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ФОРУМ «АРМИЯ-2024»

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На форуме «Армия-2024» представили патроны для уничтожения беспилотников

На форуме «Армия-2024» представили патроны для уничтожения беспилотников

фото: Минобороны РФ--> На Международном военно-техническом форуме «Армия-2024» были представлены специализированные патроны для уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), разработанные Госкорпорацией Ростех.

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