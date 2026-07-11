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Два развода, отказ Пугачевой и позднее раскаяние: как сложилась судьба Елены Камбуровой

Два развода, отказ Пугачевой и позднее раскаяние: как сложилась судьба Елены Камбуровой

Исполнительница знаменитых кинохитов Елена Камбурова отмечает свой 86-й день рождения. За ее плечами — уникальный творческий путь, два неудавшихся брака и принципиальный отказ от сотрудничества с Аллой Пугачевой.

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