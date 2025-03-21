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Царьград

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Сергачев принес "Юте" победу над "Баффало" с дублем в матче НХЛ

Сергачев принес "Юте" победу над "Баффало" с дублем в матче НХЛ

В матче НХЛ «Юта» одержала победу над «Баффало Сейбрз» в Солт-Лейк-Сити со счетом 5:2. Русский защитник Михаил Сергачев внес значительный вклад, оформив два гола.

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