На Ямале за год число легальных таксистов увеличилось в 3,5 раза

На Ямале почти в 3,5 раза увеличилось число легальных таксистов по сравнению с 2023 годом. И в целом эта сфера в регионе стала совершенствоваться, заявила руководитель пресс-службы Общественного совета по развитию такси Екатерина Киселева.
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