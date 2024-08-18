КДК РФС не имеет права наказать спортдиректора "Оренбурга" Андреева

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объяснил, почему не возможно наказать спортивного директора "Оренбурга" Дмитрия Андреева, который после матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом" подверг жесткой критике работу арбитров.
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