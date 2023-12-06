АЦБК удостоен Национальной премии целлюлозно-бумажной промышленности России

Торгово-промышленная палата РФ и Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров России наградили АО «Архангельский ЦБК» дипломом в номинации «Лучшая организация ЦБП в сфере инновационной деятельности и модернизации производства».
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