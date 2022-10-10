Сотрудники уголовного розыска МВД по Республике Хакасия задержали кибермошенника, обманувшего 18 жителей региона

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Хакасия по подозрению в совершении серии мошенничеств был задержан ранее не судимый 31-летний житель г.
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