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Сотрудники уголовного розыска МВД по Республике Хакасия задержали кибермошенника, обманувшего 18 жителей региона

Сотрудники уголовного розыска МВД по Республике Хакасия задержали кибермошенника, обманувшего 18 жителей региона

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Хакасия по подозрению в совершении серии мошенничеств был задержан ранее не судимый 31-летний житель г.

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