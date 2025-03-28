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Женщина в Краснодаре избежала суда за ложное минирование и отправлена на лечение

Женщина в Краснодаре избежала суда за ложное минирование и отправлена на лечение

В Краснодаре суд освободил женщину от уголовной ответственности за ложное сообщение о минировании детской футбольной академии.

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