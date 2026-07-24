Набиуллина назвала свою версию показателей инфляции и роста экономики страны Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина приняла участие в пресс-конференции по в.
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Набиуллина назвала свою версию показателей инфляции и роста экономики страны Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина приняла участие в пресс-конференции по в.
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