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Царьград

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Мантуров и Абрамова обсудили развитие промышленности Удмуртии

Мантуров и Абрамова обсудили развитие промышленности Удмуртии

Денис Мантуров встретился с Ольгой Абрамовой для обсуждения промышленного развития Удмуртии. На встрече затронули вопросы индустриального роста, поддержки завода "ЛАДА Ижевск" и реконструкции дороги Ижевск – Воткинск.

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