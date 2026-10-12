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Царьград

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Владелец ТРК «Родник» и «Алмаз» в Челябинске сменил регион на Кабардино-Балкарию

Владелец ТРК «Родник» и «Алмаз» в Челябинске сменил регион на Кабардино-Балкарию

Владелец челябинских ТРК «Родник» и «Алмаз» сменил регистрацию с Челябинской области на Кабардино-Балкарию, а в конце сентября генеральным директором компании стал предприниматель из этого региона Ахмед Кумышев.

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