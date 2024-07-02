Металлообрабатывающий цех построят в Электрогорске до конца года

В Электрогорске продолжается строительство цеха металлообработки. Общая площадь одноэтажного производственного здания превышает пять тысяч квадратных метров, а строительная готовность объекта достигла 40%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии