Около 200 школьников выступили на конкурсе Молодежной программы «Нахимовская ленточка — 2023» в Музее Победы

14 октября в Музее Победы прошел конкурс литературно-музыкальных видеопроектов «Мы гордимся тобой, Севастополь, и славим героев твоих», посвященный 240-летию образования города-героя Севастополя и Черноморского флота России.
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