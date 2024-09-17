В Скопинском районе в аварии скончался 54-летний водитель

Авария произошла в 09:40 на 259-ом километре автодороги Р-22 «Каспий» в Скопинском районе. По данным полиции, автомобиль Kia Optima под управлением 54-летнего водителя врезался в грузовик DAF под управлением 40-летнего водителя.
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