В Волгограде пропал 83-летний житель Ворошиловского района

Волгоградцев призывают помочь в поисках пропавшего пенсионера. Отец 83-летнего Гладкова Николая Ильича обратился за помощью в правоохранительные органы после того, как его родитель 21 июня ушел из дома и не вернулся.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии