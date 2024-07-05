Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

237 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Е
    Бесплатно обменять? А чо уже и курс есть? Скоро как в ларьках 90-х будет: мелочь не принимаем?Жители Нижегородс...
  • Харченко Александр
    Как такие дебилы попадают во властьРиши Сунак объявл...
  • виктор школин
    ют улицы присваивают улицы иудыВ связи с проведе...

В Волгограде пропал 83-летний житель Ворошиловского района

В Волгограде пропал 83-летний житель Ворошиловского района

Волгоградцев призывают помочь в поисках пропавшего пенсионера. Отец 83-летнего Гладкова Николая Ильича обратился за помощью в правоохранительные органы после того, как его родитель 21 июня ушел из дома и не вернулся.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ПЛ
Петербурженка Ленинградская
Вы хоть читаете, что написали? &#39;Отец 83-летнего Гладкова... &quot; Сколько же лет отцу Гладкова?
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх