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Какой церковный праздник сегодня, 31 июля 2023 года, отметят православные христиане

Какой церковный праздник сегодня, 31 июля 2023 года, отметят православные христиане

Какой церковный праздник сегодня, 31 июля 2023 года, отметят православные христиане Ирина ОрлонскаяВ понедельник, 31 июля 2023 года, православная церковь вспоминает мученика Емилиана Доростольского и почитает память Калужской иконы Божией Матери.

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