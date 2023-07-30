Какой церковный праздник сегодня, 31 июля 2023 года, отметят православные христиане Ирина ОрлонскаяВ понедельник, 31 июля 2023 года, православная церковь вспоминает мученика Емилиана Доростольского и почитает память Калужской иконы Божией Матери.