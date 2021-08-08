Как придать коже матовый оттенок?

Что делать, если кожа лица быстро приобретает жирный блеск, причем не только в Т-зоне? Прежде всего – не отчаиваться! Эту неприятность можно устранить с помощью определенных косметических средств в сочетании с правильным уходом за кожей лица.
Что делать, если кожа лица быстро приобретает жирный блеск, причем не только в Т-зоне? Прежде всего – не отчаиваться! Эту неприятность можно устранить с помощью определенных косметических средств в сочетании с правильным уходом за кожей лица.
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