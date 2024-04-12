Путин и Лукашенко продолжили переговоры после встречи с космонавтами

ми МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко завершили встречу с космонавтами Олегом Новицким и Мариной Василевской и вновь вернулись к двусторонним переговорам, сообщает Telegram-канал «Пул первого».