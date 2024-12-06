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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Дорогой севастопольский бензин: цена растёт, останавливаться не собирается?

Дорогой севастопольский бензин: цена растёт, останавливаться не собирается?

С 26 ноября по 2 декабря текущего года топливо в Севастополе подорожало на 1,3%. В тройку регионов с самыми респектабельными автовладельцами, которые могут позволить себе платить за бензин больше, чем все остальные, также вошли Татарстан (+1,1%) и Дагестан (+1%).

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