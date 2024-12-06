Дорогой севастопольский бензин: цена растёт, останавливаться не собирается?

С 26 ноября по 2 декабря текущего года топливо в Севастополе подорожало на 1,3%. В тройку регионов с самыми респектабельными автовладельцами, которые могут позволить себе платить за бензин больше, чем все остальные, также вошли Татарстан (+1,1%) и Дагестан (+1%).