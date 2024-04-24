Рогов назвал формальностью принятие конгрессом США закона о помощи Украине

Принятие конгрессом США закона о выделении $61 млрд финансовой помощи Киеву ― исключительная формальность, поскольку отправленное Вашингтоном вооружение уже находится на территории Польши или Украины, сообщил 24 апреля сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате (ОП) РФ Владимир Рогов.