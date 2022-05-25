В США рекомендовали новые названия для баз, носивших имена офицеров Конфедерации

Долгое время целый ряд военных баз США носили имена генералов и офицеров Конфедерации южных штатов. Это был своего рода жест примирения между сторонами, поскольку и северян, и южан американские власти на протяжении столетия с лишним считали частью общей национальной истории американского государства.