В США рекомендовали новые названия для баз, носивших имена офицеров Конфедерации

Долгое время целый ряд военных баз США носили имена генералов и офицеров Конфедерации южных штатов. Это был своего рода жест примирения между сторонами, поскольку и северян, и южан американские власти на протяжении столетия с лишним считали частью общей национальной истории американского государства.
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