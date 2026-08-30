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Царьград

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Wirtualna Polska: В Познани избили поляка, приняв за украинца

Wirtualna Polska: В Познани избили поляка, приняв за украинца

В Познани группа мужчин жестоко избила поляка, приняв его за украинца. Инцидент произошёл 23 августа и попал на видео.

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