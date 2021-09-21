Польша продолжает газовать...

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаПольша продолжает газовать... автор - Вечер у камина Польша продолжает строить из себя крупного газового игрока на европейских подмостках.Вернуться к статье2215НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВальдемарДурной пример хохлов заразителен для пшеков.Владимир ЛисуковПусть пшеки и укры греются газами из своей прямой кишки. Зато дёшево, экономно и только для них разумно.ИванПусть "газует"дальше. Может рванёт...БОБорис ОсиповДля них газ не нужен...Анатолий Селивановточно что пшеки, что проебалты, что бандерохохлы - одно стадо баранов.................. в "светлое будущее" еврожопы...........VGVasily GolovПрошла информация о сокращении добычи газа в Норвегии.Польша может пролететь с новым газопроводом Baltic Pipe .Уже меньше проекта на 3 млрд куб.м.Обещают еще снижать поставки в Польшу.Natalija OsmininaЧто значит "прошла" - она и в этой статье стоит. И это общеизвестный факт. О снижении объема газа в Норвегии, как то и в Казахстане и других странах, говорят уже года 4. Похоже то же явление происходит и в США - раскрывают законсервированные скважины, а там пусто. Поэтому США так активно покупают Ямал газ.avershin1947mailru АвершинПусть у них голова болит. Нам бы дров во время заготовить.Ольга ТомашевичИзвестно, для кого закон не писан. Придурки.Леонид БуравлевДа и хрен с ними, с этими пшеками! Пусть яблоками отапливаются или из них газ добывают!)))Vladimir LioubimcevКум рулюе, я газую - iдемо... Кум в кюветi, я в буфетi - лежимо...Серж ЮжанинАлла ДубининаНаверно все же народу не понравится платить за русофобию польского правительства и что тот случится даже в этих пропитанных ядом русофобии мозгах. США последнее время честно показывает что ждет тех, кто им доверился лобзаясь и клянясь...ЕвгенийНадо ещё получить согласие у России на прокладку норвежского трубопровода в Польшу поверх российского СП-2. Это тоже проблема.ЕвгенийНадо ещё получить согласие у России на прокладку норвежского трубопровода в Польшу поверх российского СП-2. Это тоже проблема.ПРОСТО ВАЛЕРИЙПравительство шляхтичей, во главе с дудкой- те ещё клоуны. Сами поляки удивляются, как этим дЭбилам удается оставаться у власти. Время - лучший доктор. Уже, надеюсь, скоро все расставит по своим местам.Александр ИвановЗачем сейчас дергаться, наступит 2022 год , тогда и посмотрим!!c6155 ЛазаревНе дай бог дружить с ляхом и хохлом.....Галина ЕмельяноваЭто как "дружба дружбой а табачок врозь". Дружба между народами, то бишь странами, это- попел, поплясал, обменялся культурными ценностями, но так называемая "братская помощь" совсем не о том. Наступили очень жесткие прогматичные времена. Когда главное: это ВСЁ на "взаимовыгодной основе".Виктор ШиховцевТак всегда было в мире. Это только СССР всех задарма одаривал. Ну и Путин сейчас, по той же дорожке пошёл. Денег же много, после пенсионной реформы, можно гулять.ВМВиктор МиковТолько на такой основе и надо строить отношенияvkasincev КасинцевГосподин МОРОЗ в предстоящую зиму расставит все по местам и воздаст каждому.Комментировать
Свежие комментарии