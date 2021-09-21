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Польша продолжает газовать...

Польша продолжает газовать...

автор - Вечер у камина Польша продолжает строить из себя крупного газового игрока на европейских подмостках.

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Вальдемар
Дурной пример хохлов заразителен для пшеков.
Владимир Лисуков
Пусть пшеки и укры греются газами из своей прямой кишки. Зато дёшево, экономно и только для них разумно.
Иван
Пусть "газует"дальше. Может рванёт...
Борис Осипов
Для них газ не нужен...
Анатолий Селиванов
точно что пшеки, что проебалты, что бандерохохлы - одно стадо баранов.................. в "светлое будущее" еврожопы...........
Vasily Golov
Прошла информация о сокращении добычи газа в Норвегии.Польша может пролететь с новым газопроводом Baltic Pipe .Уже меньше проекта на 3 млрд куб.м.Обещают еще снижать поставки в Польшу.
Natalija Osminina
Что значит "прошла" - она и в этой статье стоит. И это общеизвестный факт. О снижении объема газа в Норвегии, как то и в Казахстане и других странах, говорят уже года 4. Похоже то же явление происходит и в США - раскрывают законсервированные скважины, а там пусто. Поэтому США так активно покупают Ямал газ.
avershin1947mailru Авершин
Пусть у них голова болит. Нам бы дров во время заготовить.
Ольга Томашевич
Известно, для кого закон не писан. Придурки.
Леонид Буравлев
Да и хрен с ними, с этими пшеками! Пусть яблоками отапливаются или из них газ добывают!)))
Vladimir Lioubimcev
Кум рулюе, я газую - iдемо... Кум в кюветi, я в буфетi - лежимо...
Серж Южанин
Алла Дубинина
Наверно все же народу не понравится платить за русофобию польского правительства и что тот случится даже в этих пропитанных ядом русофобии мозгах. США последнее время честно показывает что ждет тех, кто им доверился лобзаясь и клянясь...
Евгений
Надо ещё получить согласие у России на прокладку норвежского трубопровода в Польшу поверх российского СП-2. Это тоже проблема.
Евгений
Надо ещё получить согласие у России на прокладку норвежского трубопровода в Польшу поверх российского СП-2. Это тоже проблема.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Правительство шляхтичей, во главе с дудкой- те ещё клоуны. Сами поляки удивляются, как этим дЭбилам удается оставаться у власти. Время - лучший доктор. Уже, надеюсь, скоро все расставит по своим местам.
Александр Иванов
Зачем сейчас дергаться, наступит 2022 год , тогда и посмотрим!!
c6155 Лазарев
Не дай бог дружить с ляхом и хохлом.....
Галина Емельянова
Это как "дружба дружбой а табачок врозь". Дружба между народами, то бишь странами, это- попел, поплясал, обменялся культурными ценностями, но так называемая "братская помощь" совсем не о том. Наступили очень жесткие прогматичные времена. Когда главное: это ВСЁ на "взаимовыгодной основе".
Виктор Шиховцев
Так всегда было в мире. Это только СССР всех задарма одаривал. Ну и Путин сейчас, по той же дорожке пошёл. Денег же много, после пенсионной реформы, можно гулять.
Виктор Миков
Только на такой основе и надо строить отношения
vkasincev Касинцев
Господин МОРОЗ в предстоящую зиму расставит все по местам и воздаст каждому.

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