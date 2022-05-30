Характерный свист дельфинов зависит от того, где они живут. У дельфинов-афалин есть сигналы, которые они используют, чтобы идентифицировать друг друга.
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