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Дельфины из разных регионов разговаривают на разных языках — исследование: Новости ➕1, 30.05.2022

Дельфины из разных регионов разговаривают на разных языках — исследование: Новости ➕1, 30.05.2022

Характерный свист дельфинов зависит от того, где они живут. У дельфинов-афалин есть сигналы, которые они используют, чтобы идентифицировать друг друга.

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