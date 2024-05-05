Предвестник «Москвича 8» обрел очень экономичную версию

В Китае на автосалоне в Пекине дебютировал JAC X8 PHEV — заряжаемый гибрид на основе Sehol X8 Plus. В России модель будет известна под именем «Москвич 8»: презентация уже состоялась, однако выход на рынок ещё впереди.
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