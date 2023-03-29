Какой сегодня праздник: 30 марта

Сегодня, 30 марта, отмечается необычный и неофициальный праздник – День прогулки по парку. Главная цель этого Дня, конечно же, привлечение внимания всех горожан к такому обычному и, казалось бы, очевидному способу отдыха, как прогулка по парку.