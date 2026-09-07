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Шалимов о голе Мостового в дебюте за «Локо»: «Скучал по игре и показал мастерство»

Игорь Шалимов оценил дебют Андрея Мостового за « Локомотив » в матче РПЛ с «Балтикой» (1:0), в котором хавбек забил победный гол.

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