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Игрок попробовал воссоздать в Skyrim Конана-варвара с внешностью Шварценеггер...

Игрок попробовал воссоздать в Skyrim Конана-варвара с внешностью Шварценеггер...

Игрок попробовал воссоздать в Skyrim Конана-варвара с внешностью Шварценеггера. Получилось и правда похожеГеймер с ником Severinuskrios поделился на Reddit своим персонажем в The Elder Scrolls 5: Skyrim, которого он попробовал создать по подобию Конана-варвара из оригинального фильма 1982 года с Арнольдом Шварценеггером (Arnold Schwarzenegger) в главной роли.

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