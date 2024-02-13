Игрок попробовал воссоздать в Skyrim Конана-варвара с внешностью Шварценеггер...

Игрок попробовал воссоздать в Skyrim Конана-варвара с внешностью Шварценеггера. Получилось и правда похожеГеймер с ником Severinuskrios поделился на Reddit своим персонажем в The Elder Scrolls 5: Skyrim, которого он попробовал создать по подобию Конана-варвара из оригинального фильма 1982 года с Арнольдом Шварценеггером (Arnold Schwarzenegger) в главной роли.