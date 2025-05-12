Кастрюля сытного супа за 30 минут. Рецепт - настоящая находка для будней

Быстрый грибной суп готовится на одной сковороде, без сложных зажарок и долгого томления. Говядина и шампиньоны дают похлебке глубокий мясной вкус, картофель и лапша делают текстуру сытной, а ложка сметаны уже в самом конце добавляет сливочный аромат.