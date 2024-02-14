Управляющих жилого фонда призывают регулировать температуру в домах

Директор Termoelectrica призывает управляющих жилого фонда регулировать температуру в домах. По прогнозам метеорологов, нас ждут высокие температуры, а жильцы могут пожаловаться, что у них слишком горячие радиаторы.
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