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Русская весна

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«Эту войну Украина проиграла вчистую, а 2024 будет страшным»: Арестович даёт прогноз

«Эту войну Украина проиграла вчистую, а 2024 будет страшным»: Арестович даёт прогноз

Бывший советник главы администрации Зеленского Алексей Арестович, ставший эдаким украинским Владиславом Сурковым, опубликовал в своём Telegram-канале почти программный текст о том, что ожидает Украину в обозримом будущем, иронично обыграв свои же слова о победе за «две-три недели», сказанные им в феврале 2022 года.

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Комментарии
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Zoia Goldshtab
Хммм..... ещё один хуторской УМНИК........ ХОЧЕТ ПУТИНА ПЕРЕИГРАТЬ? СЛЮНИ ПОДБЕРИ,МАЛИНОВСКИЙ КАРАУЛОВ.....
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16 час.

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