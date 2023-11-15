«Эту войну Украина проиграла вчистую, а 2024 будет страшным»: Арестович даёт прогноз

Бывший советник главы администрации Зеленского Алексей Арестович, ставший эдаким украинским Владиславом Сурковым, опубликовал в своём Telegram-канале почти программный текст о том, что ожидает Украину в обозримом будущем, иронично обыграв свои же слова о победе за «две-три недели», сказанные им в феврале 2022 года.